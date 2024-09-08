المغرب.. مقتل 8 وفقد 15 بفيضانات في إقليم طاطا

لقي 8 أشخاص مصرعهم غرقًا بعد أن حاصرتهم سيول جارفة اجتاحت إقليم طاطا جنوب شرقي المغرب.

وقال رئيس جماعة (محافظ) "تمنارت" إلى موقع القناة الثانية المغربية "دوزيم" (حكومية)، إنه تم انتشال 8 جثث فيما لا يزال 15 شخصًا في عداد المفقودين إثر الفيضانات الطوفانية التي شهدها الإقليم، مساء أمس السبت.

وأعلنت "الجماعة الترابية تمنارت" في إقليم طاطا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تسجيل وفيات بكل من منطقة "أوكرضا" و"إكمير"، وذلك إثر السيول الجارفة.

وشهدت مناطق الجنوب الشرقي للمغرب أمطاراً غزيرة وسيولًا جارفة تسببت في انهيار المنازل وفقد عدد من الأشخاص، فيما غمرت المياه منازل أخرى، إلى جانب توقف حركة السير، وتضرر مساحات زراعية في ضفاف وادي "نينت".

وأكد مصطفى مرة، المدير الإقليمي للتجهيز في طاطا، بتصريحات صحفية، أن السيول الجارفة في مناطق الجنوب الشرقي للمغرب، تسببت بتوقف حركة السير في بعض المحاور الطرقية المهمة، مشيرًا إلى أن الأشغال جارية لإعادة الطرق المتضررة إلى الخدمة.

بدورها، أكدت فعاليات جمعوية في المنطقة، أن ثلاثة دواوير في منطقة "تمنارت" أصبحت منكوبة، بفعل الفيضانات التي اجتاحت أراضيها، وتسببت بخسائر مادية كبيرة. مؤكدة بتصريحات صحفية أن الحمولة التي جاء بها الوادي "قياسية"، ولم يسبق للسكان أن شاهدوا مثلها منذ عقود.

ويعيش السكان حالة من الرعب والخوف؛ بسبب ارتفاع منسوب الوادي الموجود بالمنطقة وفقد عدد من الأشخاص وانهيار المنازل.

وفي وقت سابق، حذرت نشرة إنذارية صادرة عن مديرية الأرصاد الجوية (حكومية) من نزول أمطار عاصفية تتراوح بين 70 و120 ملم ابتداءً من مساء الجمعة إلى مساء يوم الأحد في كل من أقاليم زاكورة، وتنغير، والرشيدية، وورزازات، وطاطا.