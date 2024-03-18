أكرم حسني ينال إشادات الجمهور في "بابا جه"
نال الفنان المصري أكرم حسني إشادات واسعة بمسلسله الكوميدي "بابا جه"، الذي ينافس ضمن أعمال الموسم الرمضاني الحالي؛ بسبب طرحه قضية اجتماعية تتعلق بالمعاملة بين الآباء والأبناء، فضلًا عن اعتماده على كوميديا الموقف، التي تبتعد عن الإسفاف.
واستطاع أكرم حسني أن يجد لنفسه مكانا في صدارة الأعمال الكوميدية، في موسم شهد تراجع مسلسل "الكبير أوي ٨"، وصدمة الجمهور في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي شهد عودة يحيى الفخراني، لينافس على الصدارة مع مسلسل "أشغال شقة"، الذي يقوم ببطولته صديقه الفنان هشام ماجد.
مواقف ذكية
قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، إن مسلسل "بابا جه" هو من أفضل الأعمال، التي تشارك في الموسم الجاري؛ بسبب اعتماده على سيناريو جيد خلق مواقف كوميدية حقيقية مبتعدا عن الإفيهات المبتذلة.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "مسلسل جيد للغاية، وأهم عنصر في الأعمال الكوميدية هو الكتابة، فهي البطل الرئيس في العمل، وليس الاعتماد على البطل الذي يطلق إيفيهات يحول بها المسلسل إلى مجموعة من الاسكتشات".
وأشارت هنداوي إلى أنه "في مسلسل بابا جه الكتابة تعتمد على مواقف ذكية، تجعل الجمهور يضحك ويظل المشهد محفورا داخلهم، بالإضافة إلى أن المسلسل يناقش قضية مهمة وليس كوميديا من أجل الكوميديا، وإن كان الأخير ليس عيبا، ولكن إذا ارتبطت بالكوميديا قضايا هامة فهذا أمر رائع".
ورأت أن المسلسل عناصره مميزة، بداية من الكتابة المميزة، وإخراج جيد، وممثلين يقدمون أدوارهم ببساطة دون "فزلكة"، مضيفة: "أرى أنه من أهم الأعمال الكوميدية في هذا الموسم، بالإضافة إلى كامل العدد وأشغال شقة".
مسلسل لكل العائلة
من جانبه قال الناقد الفني عماد يسري، إن الفنان أكرم حسني استطاع تقديم عمل لكل فئات الأسرة، سواء أطفال أو كبار، والجميع لمس ذلك.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "المسلسل يقدم قضية هامة، وهي علاقة الأب بالأبناء بطريقة إيجابية وكيفية التصدي للصعوبات، خاصة بعد مرور الأب بضائقة مالية، وفي هذا يخاطب المسلسل الآباء، كذلك يخاطب الأبناء في تقدير ما يقوم به الأب من أجلهم".
وأشار يسري إلى أن الأساس في إنجاح أي عمل هو الكتابة، لافتا إلى أن الكاتبين وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، مضيفا: "في الحقيقة أرى أن المسلسل ناجح حتى الآن وله جماهيرية كبيرة".