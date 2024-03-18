أكرم حسني ينال إشادات الجمهور في "بابا جه"

نال الفنان المصري أكرم حسني إشادات واسعة بمسلسله الكوميدي "بابا جه"، الذي ينافس ضمن أعمال الموسم الرمضاني الحالي؛ بسبب طرحه قضية اجتماعية تتعلق بالمعاملة بين الآباء والأبناء، فضلًا عن اعتماده على كوميديا الموقف، التي تبتعد عن الإسفاف.

واستطاع أكرم حسني أن يجد لنفسه مكانا في صدارة الأعمال الكوميدية، في موسم شهد تراجع مسلسل "الكبير أوي ٨"، وصدمة الجمهور في مسلسل "عتبات البهجة"، الذي شهد عودة يحيى الفخراني، لينافس على الصدارة مع مسلسل "أشغال شقة"، الذي يقوم ببطولته صديقه الفنان هشام ماجد.

مواقف ذكية

قالت الناقدة الفنية فايزة هنداوي، إن مسلسل "بابا جه" هو من أفضل الأعمال، التي تشارك في الموسم الجاري؛ بسبب اعتماده على سيناريو جيد خلق مواقف كوميدية حقيقية مبتعدا عن الإفيهات المبتذلة.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "مسلسل جيد للغاية، وأهم عنصر في الأعمال الكوميدية هو الكتابة، فهي البطل الرئيس في العمل، وليس الاعتماد على البطل الذي يطلق إيفيهات يحول بها المسلسل إلى مجموعة من الاسكتشات".