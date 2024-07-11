العراق.. خلاف بين شخصين في مستشفى يتحول إلى شجار عنيف (فيديو)

أحمد عبد

أثار مقطع فيديو متداول، وثق معركة شديدة بين مواطنين في العراق، جدلًا وانتقادات بين متابعين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ووثق الفيديو "ملاكمة" اندلعت بين اثنين من مراجعي مستشفى "الفيحاء" في محافظة البصرة، إذ تبادلا اللكم العنيف، دون أن يتضح سبب المشكلة.

ووفق متابعين، فإن الشجار وقع في صالة قسم الطوارئ في المستشفى.

وأظهر الفيديو، محاولات رجال الشرطة، السيطرة على الرجلين الغاضبين، قبل أن يقدم أحدهما على سحب الآخر، بينما ظهر أحد الأطباء، وهو يضرب أحدهما بـ"سلك" السماعة الطبية.

وبحسب المعلومات المتداولة، انتهى الشجار بكسر يد أحد الطرفين المتورطين في الشجار.

ولم يصدر أي بيان رسمي بشأن الواقعة من قبل إدارة المستشفى أو الجهات المعنية، كما لم يعرف كذلك مصير الرجلين.



