رغم براءته من التشهير.. استكمال دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي

أجّلت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأربعاء، 17 سبتمبر/ أيلول، النظر في الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، على خلفية اتهامه بالسب والقذف، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وتعود التفاصيل عندما أقامت الفنانة عفاف شعيب دعوى تعويض ضد المخرج محمد سامي، تتهمه فيها بالإساءة إليها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أثناء حديثه في أحد البرامج التلفزيونية.

وعلق محمد سامي على هذه الاتهامات خلال استضافته في إحدى البرامج بالقول: "قصة عفاف شعيب كلها كذب، وأنا بحترم سنها لأنها ست كبيرة، وهي اتكلمت كلام كتير كله كذب".

وأشار محمد سامي حينها، إلى أن الواقعة تعود إلى فترة تصوير مسلسل آدم، حيث طلبت منه الفنانة إذنًا للسفر لرعاية شقيقها المريض، وهو ما وافق عليه، لكنه فوجئ لاحقًا بظهورها في موقع تصوير مسلسل آخر، نافيًا ادعاءها بأنه أجبرها على الصعود إلى سيارة الشرطة رغم معاناتها من آلام في الظهر.

وقبلت محكمة مستأنف أكتوبر، أيضا الاستئناف المقدم من محمد سامي، على الحكم الصادر بتغريمه 5 آلاف جنيه، وبراءته في اتهامه بسب وقذف شعيب، والتشهير بها، خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية.