موسوعة غينيس: تسجيل الكلب بوبي بالبرتغال الأكبر سنا في العالم

سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية الكلب (بوبي)، الذي ولد في قرية صغيرة في وسط البرتغال، أكبر الكلاب سنا في العالم، إذ بلغ عمره اليوم السبت 30 عاما و269 يوما.

واحتفل ليونيل كوستا صاحب الكلب بوبي، وهو من سلالة رافييرو دو الينتيجو الأصيلة، بعيد ميلاده الثلاثين العام الماضي، مدركا أنه حطم الرقم القياسي على مدى قرن تقريبا والذي كان يحمله كلب كان يرافق الماشية في أستراليا نفق عندما بلغ عمره 29 عاما وخمسة أشهر في عام 1939.