فيديو يوثق "صدمة" بالدوين إثر نبأ وفاة مصورة فيلم "راست"

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ردة فعل الممثل الأمريكي أليك بالدوين بعد تلقيه نبأ وفاة مديرة التصوير هالينا هاتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا، إثر تلقيهما رصاصًا تبين أنه "ذخيرة حية" في حادثة مأساوية خلال تصوير فيلم "راست"، تزامنًا مع انطلاق محاكمة بالدوين بتهمة "القتل غير العمد".

ووثق الفيديو، الحالة المزرية لبالدوين بعد الحادثة، بينما أبلغته محامية فيما يبدو، بوفاة هاتشينز واستمرار علاج سوزا في المستشفى، لتظهر "الصدمة" على وجه الممثل الأمريكي.

وكانت عملية تصوير الفيلم تتم داخل مزرعة بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في 21 تشرين الأول/أكتوبر 2021، عندما شغّل بالدوين سلاحًا كان يُفترض أنه يحوي رصاصًا خلبيًّا، غير أن ذخيرة حية انطلقت منه.

وفي سابقة تاريخية، انطلقت محاكمة النجم الهوليوودي، البالغ 66 عامًا، بتهمة القتل غير العمد في حادثة إطلاق النار، يوم الثلاثاء الماضي، وقد يواجه خطر السجن 18 شهرًا، واتهمته المدعية في المحكمة بـ"خرق قواعد السلاح".

وإلى جانب بالدوين، أدين كل من هانا جوتيريز مصنعة الأسلحة ومسؤولة سلامة التعامل معها في فيلم (راست) وديف هولز المساعد الأول للمخرج والمسؤول عن السلامة، في حادثة إطلاق النار.

وأكّد بالدوين مرارًا أنّ مَن أعطاه السلاح قال له إنّه آمن، ونفى الممثل أن يكون قد ضغط على الزناد. ولم تفض جهود فريق الدفاع عن أليك بالدوين لإلغاء محاكمته إلى نتيجة.

وفي اليوم الثاني من محاكمة الممثل البارز، قال الدفاع إن "القضاء لم يتعمق في تحقيقاته في أسباب الحادثة، بل فضّل توجيه تهمة إلى بالدوين والتحقيق فيها".

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، سعى وكيل الدفاع عن بالدوين المحامي أليكس سبيرو الخميس إلى إقناع المحلفين بأن الشرطة لم تتعمق بدرجة كافية في تحقيقاتها لتحديد السبب الأساسي للمأساة، إذ لم تتوصل إلى معرفة كيفية وصول رصاص حقيقي إلى مكان تصوير "راست" على الرغم من كون وجود ذخيرة حيّة في موقع تصوير فيلم محظور تماماً.