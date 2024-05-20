بعد أنباء انفصالهما.. جينفير لوبيز وبن أفليك يظهران "مبتسمَين" معًا (صور)

بعد وصولهما منفصلين، ابتسمت النجمة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لوبيز (54 عامًا)، وصاحب جوائز الأوسكار والغولدن غلوب بن أفليك (51 عامًا) ابتسامة عريضة أثناء خروجهما معًا من حدث في لوس أنجلوس. وخرج الثنائي من مسرح Aero في برينتوود، بعد حضورهما حدثًا سينمائيًّا مع أطفالهما، برفقة جنيفر غارنر "زوجة بن السابقة".

وغادر الزوجان النجمان في سيارتهما مظهرَين ابتساماتهما الكبيرة. وكان أفليك يرتدي خاتم زواجه، ما يشير إلى تغيير ملحوظ عن آخر مرة ظهر فيها من دونه. وأيضًا، استعرضت جينيفر خاتم زواجها وهي تحتضن بن وطفلهما فين (15 عامًا) عند وصولهما إلى المسرح.