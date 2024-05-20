بعد أنباء انفصالهما.. جينفير لوبيز وبن أفليك يظهران "مبتسمَين" معًا (صور)
بعد وصولهما منفصلين، ابتسمت النجمة الأمريكية الحائزة على جائزة الأوسكار، جينيفر لوبيز (54 عامًا)، وصاحب جوائز الأوسكار والغولدن غلوب بن أفليك (51 عامًا) ابتسامة عريضة أثناء خروجهما معًا من حدث في لوس أنجلوس. وخرج الثنائي من مسرح Aero في برينتوود، بعد حضورهما حدثًا سينمائيًّا مع أطفالهما، برفقة جنيفر غارنر "زوجة بن السابقة".
وغادر الزوجان النجمان في سيارتهما مظهرَين ابتساماتهما الكبيرة. وكان أفليك يرتدي خاتم زواجه، ما يشير إلى تغيير ملحوظ عن آخر مرة ظهر فيها من دونه. وأيضًا، استعرضت جينيفر خاتم زواجها وهي تحتضن بن وطفلهما فين (15 عامًا) عند وصولهما إلى المسرح.
بالإضافة إلى ذلك، رصد بن وهو يرتدي خاتمه خلال تجوله في طريقه إلى المسرح في يوم سابق. وقد رافقت جينفر ابنتها إيمي (16 عامًا) فيما تتبادلان الحديث مع التوأمين ماكس وإيمي من زوجها السابق مارك أنتوني (55 عامًا).
وفي الوقت نفسه، ابتسمت جينفر، الذي شوهدت مؤخرًا وهي تزور منزل أفليك المستأجر الحالي، بابتسامة مشرقة عند وصولها.
وتأتي هذه اللقطات بعد تقارير تفيد بأن الزوجين يواجهان مشاكل في زواجهما، حيث يقال إنهما "يعيشان منفصلين" حاليًّا. وقد رصد بن مؤخرًا وهو يرتدي خاتم زواجه، في حين اختفى الخاتم عندما غادر منزله المستأجر يوم السبت، قبل لقائه بزوجته السابقة جينيفر وابنتهما فيوليت.
رغم هذه التكهنات، فإن مصادر تؤكد أن الزوجين لم ينفصلا بعد، لكنهما "يواجهان مشاكل في زواجهما"، وأن هذه المشاكل قد بدأت منذ بضعة أشهر، إذ بدأت جينيفر في زيادة التزاماتها العملية والاستعداد لجولتها.