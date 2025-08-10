بعد القبض عليه.. من هو مونلي "صديق سوزي الأردنية"؟

أثار القبض على البلوغر المصري الشاب مونلي فجر اليوم الأحد تساؤلات حول شخصيته وطبيعة المحتوى الذي يقدمه، لاسيما في ظل ارتباط اسمه بقوة بأبرز من تم إلقاء القبض عليهم من "البلوغرز" المصريين مؤخرا وهي "سوزي الأردنية".

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم داخل أحد المقاهي بمنطقة "التجمع الخامس"، بتهمة "نشر محتوى مناف للقيم المجتمعية المصرية وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي".

وتشير المعلومات الأولية إلى أن الاسم الحقيقي لـ "مونلي" هو "مؤمن"، حيث يُعرف بهذا الاسم في محيط أصدقائه وعائلته منذ سنوات وقبل أن يحقق الشهرة.

وبحسب نشطاء، كانت بداية ظهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع فيديو يقدم فيها نصائح بشكل مبسط وجذاب حول كيفية تحقيق ثروات "ضخمة وسريعة" من خلال التداول في بورصة الأوراق المالية.

وحقق نجاحا سريعا في مدة قصيرة للغاية، فاتجه إلى تقديم محتوى ترفيهي وعرض أغنيات شعبية ومهرجانات تتسم بالسخرية اللاذعة والطرافة، لكن البعض أخذ عليه أن بعض مقاطع الفيديو قد تتضمن كلمات "غير لائقة".

وارتبط اسمه بـ "سوزي الأردنية"، حيث قدما معًا عشرات مقاطع الفيديو التي تستهدف التسلية وتتسم بخفة الظل و"الكيمياء" الواضحة بينهما، ما جعل كثيرين يتوقعون أن علاقتهما ليست مجرد صداقة وعمل مشترك فقط وإنما تحمل مشروع "ارتباط عاطفي".

وبحسب المعلومات التي يتداولها نشطاء منصات التواصل كذلك، فإن "مونلي" ينتمي إلى أسرة بسيطة ولم يكمل تعليمه العالي، لكنه حقق ثروة طائلة مؤخرا جعلته ينفصل عن عائلته ويقيم بمفرده في منزل فاخر.

ويبلغ عدد متابعيه على تطبيق "تيك توك" 3 ملايين و500 ألف متابع.