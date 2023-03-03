يرجع إلى 600 مليون عام.. اكتشاف منشأ فيروس الإنفلونزا

تمكنت مجموعة من علماء جامعة سيدني من تحديد منشأ فيروس الإنفلونزا الشائعة، واكتشفوا أنه تطور في سمكة عاشت قبل 600 مليون عام.

وفي رحلتهم للبحث عن أصل فيروس الإنفلونزا الشائع، والذي يتسبب في مئات آلاف الوفيات سنوياً، قرر الباحثون البناء على بحوث أجريت في عام 2018، والتي أشارت إلى أن أصله قد يكون كائناً بحرياً.