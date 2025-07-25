براد بيت يتحدث عن علاقة جينيفر أنيستون الجديدة

يبدو أن نجم هوليوود براد بيت يعيش فترة من الهدوء والرضا، ليس فقط بسبب نجاح فيلمه الأخير "F1"، بل أيضًا بسبب أخبار الحب الجديدة في حياة زوجته السابقة جينيفر أنيستون.

وبحسب تقرير نشره موقع Female First UK، عبّر بيت، البالغ من العمر 61 عاماً، عن سعادته الكبيرة برؤية أنيستون، البالغة 56 عاماً، تجد الحب مجدداً مع المعالج بالتنويم المغناطيسي جيم كيرتس، البالغ من العمر 50 عاماً.

ورغم مرور نحو 20 عاماً على انفصالهما بعد خمس سنوات من الزواج، لا يزال بيت يؤكد بأنه يحتفظ بمودة كبيرة تجاه أنيستون.

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وقال مصدر لصحيفة Daily Mail: "براد لا يمكن أن يكون أكثر سعادة، جين وجدت شخصاً يبدو منسجماً معها تماماً. رغم أن زواجهما انتهى منذ زمن، فإن عاطفته تجاهها لم تختفِ. هو يؤمن أن العثور على الشريك المناسب يجعل كل شيء في مكانه الصحيح، ويتمنى أن يكون الأمر كذلك لجينيفر".

ووفقاً لـFemale First UK، تزوّج براد بيت لاحقاً أنجلينا جولي عام 2014، لكن علاقتهما انتهت بالانفصال عام 2016، وتطورت إلى طلاق رسمي عام 2024 بعد معركة قانونية طويلة. أما حالياً، فهو يواعد إينيس دي رامون.

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من جهتها، تزوجت جينيفر بجاستن ثيرو عام 2015، قبل أن ينفصلا في 2017. وتقول مصادر لمجلة People إن جينيفر وجيم كيرتس بدآ بالتعارف قبل بضعة أشهر، بعد أن تعرّفا عبر صديق مشترك، وقد أعجبت بعمله وكتابه، خاصة أنها مهتمة بمجالات التنمية الذاتية والرفاه النفسي.

ونقل المصدر أن "جين كانت سعيدة بمفردها، لكنها منفتحة أيضاً على مشاركة حياتها مع من يشعرها بالراحة. إنها الآن في حالة من التوازن والرضا والسعادة، وجيم مختلف تماماً عن أي شخص واعدته من قبل".