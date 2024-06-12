عريس الشرقية يروي لـ"إرم نيوز" تفاصيل سحل زوجته يوم زفافهما

كشف عريس الشرقية "محمد الهادي" الذي تصدر اسمه حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامه بسحل زوجته أمام المدعوين في حفل زفافه الذي أقيم الخميس الماضي، كواليس ما حدث، مشيرا إلى أن ما حدث كان بسبب "سحر أسود"، على حسب قوله.

وقال عريس الشرقية، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "ما حدث كان بسبب سحر أسود تم إعداده لي من شخص لا أعرفه، وفي يوم الزفاف كان واضحا أن كل ما يحدث غير طبيعي، ولا أعلم كيف حدث ذلك".

وتابع محمد الهادي: "الأزمة لم تستمر طويلا، فبعد المشاجرة التي تم تصويرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زوجتي ذهبت معي لمنزلي، ولم تتركني لأنها تعرفني جيدا، وتعلم أنني لا أفعل هذه التصرفات أبدا".

وبسؤاله عن كيفية معرفته بأن ما حدث كان بسبب السحر، أجاب: "خالتي كانت موجودة بالحفل، وعند رؤيتها ما حدث قامت بقراءة القرآن في زجاجة مياه وشربنا منها أنا وزوجتي وأصبحنا بخير، وأخبرتنا أن ما حدث كان بسبب تأثير السحر".

"ضربني والد العروس"

وأشار العريس أن من قام بضربه ليلة الزفاف والد العروس وليس شقيقها كما تم تداوله، لافتا أنه ذهب إليه واعتذر منه وأخبره أن ما حدث لم يكن بإرادته، مشيرا إلى أنه صدقه بعد أن استشار بعض رجال الدين، الذين أكدوا له أن ما حصل قد يكون بسبب السحر.

وأكد محمد الهادي أنه يعيش وزوجته الآن حياة هادئة، وما حدث أصبح في الماضي، وأنه لن يؤثر على علاقتهما، خاصة وأنهما يحبان بعضهما.

وتداول نشطاء مقطع فيديو يظهر فيه عريس مصري وهو يتعامل بعنف مع عروسه أثناء حفل زفافهما في إحدى صالات محافظة الشرقية.

وأثار المقطع المصور استهجانا وغضبا واسعي النطاق من جانب متابعين، اعتبروا الأمر بمثابة "إهانة" للعروس، و"قلة ذوق" و"انعدم رجولة" من العريس.