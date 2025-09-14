إعلام عبري: صفارات الإنذار تدوي في إيلات إثر رصد طائرة مسيّرة

ضربة واحدة تنقل شابًا إلى العناية المركزة بعد مشاجرة في تركيا
ايمان عبدالعاطي
ايمان عبدالعاطي

أُصيب شاب في مدينة أضنة، بنزيف دماغي، وذلك بعد مشاجرة وقعت بين 3 شبان داخل محطة وقود، بالمدينة التركية، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة.

وبيّنت كاميرات المراقبة المُركّبة في محطة الوقود، بمدينة أضنة، وقوف 3 شباب، وقع بينهم خلاف حاد، داخل المحطة، وتعدى أحدهم على آخر بضربة واحدة على وجهه، أسقطته مغشيًا على الأرض.

 وأوضحت كاميرات المراقبة أن الشاب بعد صفعه ثالثهم، ورؤيته مغشيًا عليه على الأرض، فر هاربًا، وسط صدمة وذهول العاملين في محطة الوقود.

وتم نقل الشاب إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج إثر إصابته بنزيف دماغي، بينما أوقفت الشرطة التركية المتهم المعتدي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

