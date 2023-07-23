الإعلامية الأمريكية أوبرا توثق زيارتها "المذهلة" في المغرب

حرصت الإعلامية الأمريكية الشهيرة، أوبرا وينفري، على تقاسم لحظات من زيارتها إلى مدينة مراكش المغربية، حيث عاشت أجواء البلاد التقليدية.

ونشرت أوبرا، على منصاتها في مواقع التواصل، مقطع فيديو، يظهرها وهي تجوب سوق السمارين القديم، ثم وهي تتناول طعاما مغربيا تحت خيمة.