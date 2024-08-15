كشف الصندوق الأسود لطائرة البرازيل المنكوبة، الكلمات الأخيرة للطيارين.

وتحطمت الطائرة، يوم الجمعة الماضي، في مدينة فينهيدو؛ ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 62 شخصا.

ووفق ما نقلته صحيفة "ماركا"، أظهر تسجيل الصندوق الأسود أن الطيار ومساعده لاحظا انخفاضا حادا في الارتفاع قبل دقيقة واحدة فقط من الحادث المروع.

ويُسمع في التسجيل سؤال مساعد الطيار للطيار عما يجري، ورد الطيار بأن "الطائرة تحتاج إلى مزيد من القوة لتحقيق الاستقرار".

وبحسب المحقق في الحادث ومهندس الطيران البرازيلي، سيلسو فاريا دي سوزا، قال إنه "متأكد تقريبا من أن السبب وراء الحادث، الجليد، وذلك استنادا إلى مقطع الفيديو".

وكانت شركة الطيران "فوبياس" قد قالت في أعقاب الحادث في بيان لها إن "الطائرة المنكوبة كانت متجهة إلى مطار غوارولوس الدولي في ساوباولو عندما تحطمت، وعلى متنها 58 راكبا، وطاقم من أربعة أفراد".