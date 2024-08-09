أوقف نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت في العاصمة الفرنسية بتهمة الاعتداء على عنصر أمن، حسب ما ذكرت النيابة العامة في باريس، وأكدته مجلة "فالور أكتويل".

وقال المدعي العام اليوم الجمعة إن الشرطة استُدعيت إلى فندق جورج الخامس، إذ قُبِض على سكوت بتهمة الاعتداء على عنصر أمن تدخل لفصل المغني عن حارسه الشخصي.

وأضافت النيابة العامة أنها كلفت الدائرة الأولى في الشرطة القضائية لمواصلة التحقيق.

وفي الوقت الحالي لم يُتأكد من وضع سكوت، البالغ من العمر 33 عامًا، فيما إذا كان محتجزًا لدى الشرطة.

وكان سكوت قد نشر مساء الخميس مقطع فيديو على "الإنستغرام" يظهره في قاعة بيرسي، التي تستضيف مباريات كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

أخبار ذات علاقة فيينا.. اعتقال عراقي تورط بهجوم على تايلور سويفت

وعلى هذا الحساب نفسه الذي يضم 57 مليون متابع، نشر سكوت صور عدة أظهرت وجوده في إحدى الحفلات في ملهى ليلي.

وقد حقق مغني الراب شهرة مع ألبومه الأول "روديو" في عام 2015، وبعد ذلك أصبح الفنان المولود في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية من أبرز الأسماء في موسيقى الراب الأميركية، وأصدر أربعة ألبومات أخرى، من بينها الألبوم الناجح "أسترووورلد" سنة 2018.

والجدير ذكره، أن الاسم الحقيقي لترافيس سكوت، هو جاك بيرمون ويبستر الثاني، وله ولد وفتاة من شريكة حياته السابقة، المؤثرة الأمريكية كايلي جينر.

وقد واجه فعلًا بعض المشكلات القانونية في الولايات المتحدة؛ ففي يونيو، ألقي القبض عليه في ميامي بيتش (فلوريدا)، بتهمة الإخلال بالنظام العام وهو في حالة سكر.