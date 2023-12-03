ثروة بالمليارات.. حفيد "هيرميس" يقرر توريث حصته لبستاني مغربي

يعتزم أحد أحفاد مؤسس شركة "هيرميس" الفرنسية للألبسة الفاخرة، أن يتبنى عامله المنزلي، ليورثه جزءًا من ثروته التي تصل إلى عدة مليارات من الدولارات.

وكشفت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية، أن نيكولاس بويش ذا الثمانين ربيعًا، وهو عازب ولا أبناء له، يعتزم تخصيص جزء من ثروته بعد وفاته لـ"بستاني سابق" وموظف "متعدد المهام"، يبلغ 51 عامًا ومن عائلة مغربية متواضعة.

وتقدر ثروة نيكولا بوييش بنحو 11 مليار دولار، بفضل أسهمه في دار السلع الجلدية المعروفة بحقائب اليد والأوشحة الحريرية.

وأفادت تقارير صحفية، بأن سليل مؤسس "هيرميس" أخطر أحد المحامين، في رسالة يعود تاريخها إلى أكتوبر 2022، "بترتيب وضع ميراثه"، مشيرة إلى أن هذا المحامي كُلف أيضًا بتنفيذ إجراءات الميراث الذي "لا يزال قيد التنفيذ".

ويعيش نيكولا بويش في كانتون فاليه بسويسرا، وهو "أكبر مساهم فردي في هيرميس" بحصة تبلغ نحو 5%، حسبما أوضحت الصحيفة السويسرية اليومية.