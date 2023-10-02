بعد اتهامه بالاغتصاب.. الممثل الفرنسي جيرار يندد بـ"إعدامه إعلاميًّا"

نفى الممثل الفرنسي "جيرار دوبارديو" اتهامات له بالاغتصاب والاعتداء الجنسي، منددًا بقرار بـ"إعدامه" أصدرته "محكمة الإعلام".

وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، قال دوبارديو "لم أعتدِ مطلقًا على أيّ امرأة".

وفي نص طويل مكتوب بأسلوب أدبي، قال الممثل البالغ 74 عامًا "إلى محكمة الإعلام، إلى القرار التعسّفي بإعدامي، ليس لديّ سوى أقوالي لأدافع عن نفسي".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلّق فيها "دوبارديو" على الاتهامات التي أوردها موقع "ميديابارت" الإخباري في نيسان/أبريل.

ووجهت 13 امرأة اتهامات للممثل بالعنف الجنسي، يعود بعضها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ووُجهت لنجم فيلم "سيرانو دو بيرجوراك"، تهمة "الاغتصاب" و"الاعتداء الجنسي" في كانون الأول/ديسمبر 2020، بعدما قالت الممثلة "شارلوت أرنو" إن النجم الفرنسي اغتصبها مرتين في منزله الباريسي في آب/أغسطس 2018، حين كانت تبلغ 22 عامًا.