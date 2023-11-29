ثلث الكتالونيين كانوا ضحايا لجريمة العام الماضي

أظهر استطلاع أمني أن ثلاثة من كل عشرة من مواطني إقليم كتالونيا الإسباني كانوا ضحايا لجريمة في العام الماضي.

ووفقاً لصحيفة "ABC" الإسبانية، يمثل هذا الرقم زيادة بمقدار خمس نقاط مقارنة بعام 2020، إذ إن المسح نصف سنوي، وقد أجري في ولاية جنراليتات.

وأشارت الصحيفة إلى أن "هناك ثلاثة من كل عشرة أشخاص توقفوا عن "القيام بالأنشطة الحياتية" خوفاً من الوقوع ضحية لجريمة ما".

ومن بين هؤلاء ما يقرب من ثمانية بالمئة توقفوا عن الأنشطة "في كثير من الأحيان"، كالتوقف عن المشي وحيداً في الشارع عندما تضطر إلى العودة للمنزل ليلاً، أو تجنب مناطق الحياة الليلية، لأنها غير آمنة، مثل وسائل النقل العام، بينما في حالة النساء تصل النسبة إلى 45 بالمئة.

وأشار التقرير إلى أن تصور الأمن انخفض بين الكاتالونيين، بحسب عينة بلغت حوالي 8000 مشارك، إذ أصبحت أقل بنقطتين مما كانت عليه في النسخة السابقة، انتقلت من 6.8 إلى 6.6 من 10.

وفي ما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص، أفاد 60% بأنهم تعرضوا لنوع من التهديد أو التخويف خلال العام الماضي، بحسب الاستطلاع.

ومن بين هؤلاء 12% كانت ذات "طبيعة جنسية"، وكان جميع الضحايا من النساء، باستثناء 4% من الرجال.