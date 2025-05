جاستن بيبر يدعم كريس براون بعد إطلاق سراحه

عبّر النجم الكندي جاستن بيبر عن دعمه لصديقه المغني الأمريكي كريس براون، بعد إطلاق سراح الأخير من السجن في لندن بكفالة مالية ضخمة بلغت 6.7 مليون دولار، على خلفية اتهامه في قضية اعتداء جسدي خطير.

وكانت الشرطة البريطانية قد ألقت القبض على براون، 36 عامًا، يوم الخميس 15 مايو، إثر اتهامه بالتورط في اعتداء على المنتج الموسيقي آبي دياو في ملهى "تايب" الليلي بلندن، خلال فبراير 2023.

وتشير وثائق القضية إلى استخدام زجاجة من مشروب "دون خوليو 1942" في الاعتداء، ما تسبب بإصابات بالغة للضحية، شملت جروحًا في الرأس وتمزق أربطة، إلى جانب أضرار نفسية وجسدية دائمة.

ورغم رفض طلب الإفراج عنه في البداية، وافقت محكمة ساوثوارك كراون يوم 21 مايو على الإفراج المشروط بكفالة، تضمن دفع 4.5 مليون دولار فورًا، على أن يُسدد المبلغ المتبقي خلال أسبوع.

وفرضت المحكمة شروطًا مشددة، منها حظر مغادرة براون للمملكة المتحدة أو التواصل مع المدّعي، بالإضافة إلى منعه من دخول النادي الليلي محل الواقعة.

وفي أول ظهور له بعد إطلاق سراحه، نشر كريس براون صورة على حسابه الرسمي في إنستغرام أثناء نزوله من طائرة خاصة، وعلّق: "كوك، حافظ على تواضعك".

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه، من أبرزها تعليق جاستن بيبر، 31 عامًا، الذي كتب: "أهلًا بك في المنزل"، محققًا أكثر من 16 ألف إعجاب خلال ساعات.

وتأتي هذه الرسالة التضامنية في ظل علاقة صداقة طويلة تجمع النجمين، حيث سبق لهما التعاون في أغنيتين: Next to You عام 2011، وDon't Check on Me عام 2019.

رغم القيود القضائية، سيُسمح لبراون بمواصلة جولته الموسيقية Breezy Bowl، المقررة في عدة مدن أوروبية، والتي تُصادف الذكرى العشرين لانطلاق مسيرته الفنية. وتنطلق أولى حفلات الجولة في أمستردام يوم الأحد 8 يونيو.