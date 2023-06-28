طبيب يكشف "سحر" القهوة لصحة الكبد ويحذر من هذا الدواء
يعد الكبد من أهم أعضاء جسم الإنسان، ويحتاج إلى مواد غذائية تحافظ على سلامته وتحفظه من أي أضرار قد تلحق به، فيما كشفت دراسات علمية عن فوائد كبيرة للقهوة على هذا العضو الحيوي في جسم الإنسان.
ووفق الطبيب الروسي ألكسندر مياسنيكوف، فإن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أن القهوة من أكثر المواد فائدة للكبد، ولها مفعول "كالسحر"، خاصة إذا كان الشخص يعاني من التهاب الكبد، أو كان هناك تلف فيه، إذ إن القهوة تمنع تطوره إلى تليّف الكبد، وتمنع أيضاً تطور التليّف إلى السرطان" على حدّ وصفه.
وحول الأدوية التي تلحق أضراراً بالكبد، يقول الطبيب الروسي إنه "الباراسيتامول"، الذي تؤدي زيادة جرعته إلى "تسمم" الكبد، لذلك "تذكروا جميعاً أن الجرعة اليومية من هذا الدواء يجب ألا تزيد عن أربعة غرامات".
كما يحذر الطبيب مياسنيكوف من علاج الصداع الناتج عن التسمم الكحولي، موضحاً أنه بتناول "الباراسيتامول" سيكون ضربة مزدوجة للكبد، وقد يكون لذلك عواقب وخيمة جداً" وفق "روسيا اليوم" نقلاً عن "فيستي. رو".