مصطفى كامل يكشف لـ"إرم نيوز" تفاصيل أزمته مع راغب علامة

واجه الفنان المصري مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مصر، موجة من الانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب قراره بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء في مصر، إلى حين مثوله أمام لجنة مختصة بالنقابة للتحقيق في واقعة أثارت جدلاً خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي.

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أكد مصطفى كامل أنه لا يلتفت لحالة الجدل والانتقاد التي أثيرت بعد القرار، مشددًا على أن موقفه جاء بدافع شخصي للحفاظ على العادات والتقاليد المصرية.

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وأوضح نقيب الموسيقيين أن الإجراء المتخذ لا يحمل طابعًا شخصيًّا تجاه راغب علامة، مشيرًا إلى أنه يقدّره ويحترمه، إلا أن ما حدث من تصرفات غير لائقة مع بعض المعجبات على المسرح لا يمكن قبوله من أي فنان، احترامًا للجمهور ولمكانة مصر التي استُضيف فيها الحفل.

وحول تطورات الموقف، كشف مصطفى كامل عن تواصله مع راغب علامة خلال الأيام الماضية، حيث أبلغه الأخير بأن ما حدث كان نتيجة سوء تنظيم الحفل، وهو ما سمح لبعض المعجبات بالصعود إلى المسرح.

وأكد النقيب أن الفنان اللبناني من المقرر أن يحضر إلى النقابة خلال الأيام المقبلة لاستكمال التحقيق في الواقعة وحلها بشكل رسمي.

يذكر أن قرار مصطفى كامل قوبل بانتقادات واسعة، كان أبرزها من الناقد الفني طارق الشناوي، الذي اعتبر أن القرار لا يمت بصلة لدور النقابة الحقيقي، ولا يعكس حرصًا على القيم كما يُروج، بل هو محاولة لمواكبة الترند.

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وتعود تفاصيل الأزمة إلى حفلة راغب علامة الأخيرة في الساحل الشمالي، والتي أثارت ضجة بسبب ما وُصف بتصرفات غير لائقة بينه وبين بعض المعجبات على المسرح.