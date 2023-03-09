مصر.. "البيض البودرة" يثير سخرية المواطنين.. والجهات الرسمية توضح

أثار الحديث عن طرح "البيض البودرة" بديلًا عن البيض الطازج في الأسواق المصرية في ظل ارتفاع أسعار البيض، جدلًا كبيرًا، إذ تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأكياس ومسحوق "البيض البودرة"، وسط حالة من السخرية والتساؤل عن مدى صحة الخبر.

وتعليقًا على ذلك، قال أحد النشطاء: "شدلك سطر بيض على الصبح كده هتلاقي اليوم كله نشاطًا وحيوية"، ليضيف ناشط ثانٍ: "مبروك يا شعب مصر، تم اختراع بيض بودرة بديلًا للبيض عشان إللي معندوش قدرة يشتري بيض ياكله ممكن ياخد شمة مرتين في الأسبوع".

وتساءل ثالث: "الواحد شاف لبن بودرة ماشي، عصير بودرة ماشي، لكن بيض بودرة إزاي؟ طيب عملوه من إيه؟ الله المستعان لو الكلام ده صحيح"، وأردف رابع: "نخلطه ببانية بودرة وندوبه في شوية ميه ونشرب".