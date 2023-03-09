مصر.. "البيض البودرة" يثير سخرية المواطنين.. والجهات الرسمية توضح
أثار الحديث عن طرح "البيض البودرة" بديلًا عن البيض الطازج في الأسواق المصرية في ظل ارتفاع أسعار البيض، جدلًا كبيرًا، إذ تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأكياس ومسحوق "البيض البودرة"، وسط حالة من السخرية والتساؤل عن مدى صحة الخبر.
وتعليقًا على ذلك، قال أحد النشطاء: "شدلك سطر بيض على الصبح كده هتلاقي اليوم كله نشاطًا وحيوية"، ليضيف ناشط ثانٍ: "مبروك يا شعب مصر، تم اختراع بيض بودرة بديلًا للبيض عشان إللي معندوش قدرة يشتري بيض ياكله ممكن ياخد شمة مرتين في الأسبوع".
وتساءل ثالث: "الواحد شاف لبن بودرة ماشي، عصير بودرة ماشي، لكن بيض بودرة إزاي؟ طيب عملوه من إيه؟ الله المستعان لو الكلام ده صحيح"، وأردف رابع: "نخلطه ببانية بودرة وندوبه في شوية ميه ونشرب".
بدوره، ردَّ نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في مصر، الدكتور ثروت الزيني، على الجدل المثار قائلًا إنه "مجرد خبر، فبيض البوردة يُستخدم منذ سنين طويلة، لكن في صناعة الحلوى والمخبوزات".
وأضاف لـ"إرم نيوز" أن "البيض الطازج له عمر معين ولا يُمكن تخزينه، ومصانع الحلوى والمخابز تحتاج إلى منتج يصلح لفترة طويلة، وسهل التداول وأرخص سعرًا".
مشيرًا إلى أن "كل مصانع الحلوى في مصر والعالم تستخدم البيض البودرة في تصنيع منتجاتها، والبيض البودرة يُصنّع من الطازج عن طريق عملية البسترة، ما يحوّله إلى بودرة، ويكون الصفار لوحده والبياض لوحده".
وعن سبب انخفاض سعره رغم أنه مصنَّع من "بيض طازج"، أفاد الزيني، بأن "ذلك يرجع إلى أن بعض الدول لديها فائض من البيض الطازج، ما يجعل الأسعار منخفضة لديها، فتلجأ إلى تحويله إلى بودرة، حتى تكون هناك سهولة في تصديره، وفترة صلاحية أطول تصل إلى سنة".
وحول طرح "البيض البودرة" في الأسواق في ظل ارتفاع أسعار "الطازج"، أوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن "البيض الطازج شيء، والبودرة شيء آخر، وطرح الثاني كبديل للأول ليس صحيحًا".