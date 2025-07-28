هاري وميغان يخططان لمشاريع جديدة بعد إنهاء شراكتهما مع "نتفليكس"

يستعد دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، لإطلاق مزيد من المشاريع التلفزيونية بعد انتهاء عقدهما الحالي مع منصة البث نتفليكس، الذي بدأ عام 2020 بقيمة 100 مليون دولار.

وشهد العقد إنتاج عدد من الأعمال الناجحة مثل المسلسل الوثائقي "هاري وميغان"، ومسلسل "هاري بولو"، وبرنامج أسلوب الحياة "مع حبي، ميغان".

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ومن المتوقع أن ينتهي العقد في سبتمبر المقبل، وسط تقارير تفيد بأن الزوجين قد يوقعان على اتفاق جديد يسمح لنتفليكس بالحصول على أولوية عرض مشاريعهما المستقبلية.

وأكدت مصادر مقربة لموقع Page Six، وجود خطط لمزيد من المشاريع التلفزيونية مع الدوق والدوقة، فيما أشار التقرير إلى العلاقة الجيدة بين هاري وميغان ماركل والرئيس التنفيذي لنتفليكس، تيد ساراندوس، الذي يلتقي بهما بانتظام.

يأتي ذلك وسط تراجع شعبية برنامج "مع حبي، ميغان" في النصف الأول من 2025، حيث لم يدخل ضمن قائمة أكثر 300 مسلسل مشاهدة على المنصة، محققًا 5.3 مليون مشاهدة فقط.

وفي المقابل، شهد مسلسل Suits الذي شاركت فيه ميغان متابعة جيدة، حيث استقطب ملايين المشاهدات، بالإضافة إلى نجاحات مسلسلات أخرى مثل Adolescent وSquid Game.

وكان أول عمل وثائقي لدوقة ساسكس على نتفليكس قد حقق نجاحا لافتا، لكنه لم يكرر ذلك مع مشاريع لاحقة مثل مسلسل "بولو" أو الفيلم الوثائقي "قلب إنفيكتوس".

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وفي برنامج "مع حبي، ميغان"، تظهر ميغان في حلقات تقدم من خلالها نصائح ترفيهية وتحضر وجبات مع أصدقائها، بينما يشاركها هاري بمشهد واحد في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول.

وخلال تصوير البرنامج، زار طفلا الزوجين، الأمير آرتشي والأميرة ليليبت، ميغان، ما وصفته الدوقة بأنه لحظة خاصة. كما تحدثت ميغان عن العلاقة التي تجمعها بهاري والتي تشبه "شهر عسل جديدا".

إلى جانب مشاريعها التلفزيونية، أطلقت ميغان علامتها التجارية الخاصة بأسلوب الحياة "آز إيفر"، التي تقدم منتجات متنوعة مثل النبيذ والمربى ومزيج الكوكيز.