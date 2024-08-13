نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكّاك البدراني، وكادر الوزارة وموظفيها، المؤرخ والمربّي والشمّاس الموصلي الكبير "بهنام سليم حـبـّابـة".

وذكرت الوزارة في بيان لها: "إن الفقيد توفي اليوم الثلاثاء عن عمرٍ ناهز الـ97 عاما، في أربيل، تاركاً سيرةً طويلة من العطاء والإبداع في الكتابة والتوثيق والتأريخ والآداب"، مُعرباً عن "أسفه لرحيل المبدع حبّابة".

وأضافت أن "حبّابة كان مثالاً للرجل المثقف الحقيقي والقارئ النهم، الخلوق والمحب للعلم والكتاب، إذ كان من الكتّاب والمساهمين في رفد الصحف والمكتبات العراقية بكتاباته ومقالاته، فضلاً عن إسهاماته الأدبية الكبيرة في جامعة الموصل".