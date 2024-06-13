الاتجار بالكوكايين يهدد بيئات الطيور النادرة

ويؤكد البحث العلاقة غير المقصودة بين إنفاذ قوانين المخدرات والتدهور البيئي.

واستخدم باحثون من أربع جامعات، وهيئة الأسماك والحياة البرية الأمريكية مزيجًا من تحليل المناظر الطبيعية وبيانات أعداد الطيور لتوضيح كيف يمكن لضغوط إنفاذ القانون أن تجعل مناطق معينة أكثر جاذبية للمتاجرين عن غير قصد.

ووجد البحث أن واحدًا من كل خمسة أنواع من الطيور المهاجرة في العالم توجد في مناطق أصبحت أكثر عرضة للخطر بسبب زيادة إجراءات إنفاذ قوانين المخدرات.

يشار إلى أن هذه المناطق تستضيف 90% من طيور النقشارة ذهبية الخدود المهددة بالانقراض و70% من طيور النقشارة ذهبية الأجنحة وفيلادلفيا.

وتتأثر الغابات الخمس الكبرى في أمريكا الوسطى، والتي تسكنها في الغالب مجتمعات السكان الأصليين، بشكل خاص، حيث تشهد مستويات متزايدة من الاتجار بالكوكايين.

ومن جانبه، أشار المؤلف المشارك نيكولاس ماجليوكا من جامعة ألاباما إلى عدم فعالية سياسة المخدرات الأمريكية في المنطقة، والتي ركزت تاريخيًا على خفض العرض، حيث إنه بعد أربعة عقود، لم ينجح هذا النهج، وبدلًا من ذلك، تطورت أمريكا الوسطى لتصبح مركزًا بالغ الأهمية لنقل الكوكايين العالمي، مشددًا على أهمية فهم السلوكيات التكيفية للمتاجرين وتأثيرها على استخدام الأراضي.

ويشير البحث إلى الحاجة إلى استراتيجيات أكثر دقة تتجاوز مجرد تتبع المتاجرين وتعطيلهم.

كما دعت رودوالد إلى تمكين المجتمعات المحلية والحكومات، مقترحة تدابير مثل تعزيز مراقبة الغابات، وتطوير مصادر دخل بديلة، وحل قضايا حيازة الأراضي.

وأضافت أن دراستها بمثابة تذكير صارخ بأن معالجة المشاكل الاجتماعية بمعزل عن غيرها يمكن أن يكون لها آثار بيئية بعيدة المدى، مما يقوض جهود الحفاظ على البيئة".

يشار إلى أن هذا البحث عبارة عن جهد تعاوني شارك فيه مختبر كورنيل لعلم الطيور، وجامعة ألاباما، وجامعة ولاية أوهايو، وجامعة شمال أريزونا، وخدمة الأسماك والحياة البرية الأمريكية.