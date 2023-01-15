كيف تنسى الماضي حتى لا تضيع حياتك بين قوسين؟

يمكن للماضي أن يعلمنا دروسًا قيّمة، لكن التشبث به يعني تعليق حياتنا وهذا لا يساعدنا في شيء. عندما تتذكر الماضي وترغب في تغييره راجع هذه الأسئلة الخمسة أدناه.

وفقًا للتقرير الذي نشره موقع "espritsciencemetaphysiques" هناك 5 أسئلة يجب أن تطرحها على نفسك عندما لا تستطيع نسيان الماضي:

1. هل أنا في الوقت الحاضر أم في الماضي؟

بداهةً لكي لا نظل عالقين في الماضي علينا حقًا أن نغير وعينا وإدراكنا عن الأوقات الماضية. بعبارة أخرى، عندما نتخلى عن الماضي نحتاج إلى تحويل انتباهنا إلى اللحظة الحالية حتى نتمكن من الاستمتاع الكامل بالحياة وكل ما تقدمه لنا. لن يؤدي العيش في الماضي إلا إلى إحباطك حول الطريقة التي كانت عليها الأشياء في السابق وحقيقة أنها لم تعد كما تتذكرها تمامًا.