شائعة تثير الذعر على متن طائرة أمريكية.. ما علاقة إدارة ترامب؟

انتابت حالة من الذعر ركاب على متن طائرة في مطار سان فرانسيسكو، بعد تردد أنباء مفادها أن الإدارة الأمريكية رفعت رسوم التأشيرات الأجنبية إلى 74 ألف جنيه إسترليني.

وحاول عدد من المسافرين النزول من الطائرة قبل لحظات من إقلاعها، وفقًا لصحيفة "ميرور"، خوفًا من احتمال خضوعهم لرسوم إذا غادروا الولايات المتحدة وعادوا بعد المهلة المحددة في 21 سبتمبر/أيلول.

وتفاقمت المخاوف بعد تناقض التصريحات الرسمية بشأن طريقة تطبيق الرسوم، فبدت تصريحات وزير التجارة هوارد لوتنيك في البداية كأنها تشير إلى أن الرسوم ستكون سنوية، في حين أوضح البيت الأبيض لاحقًا أنها ستكون دفعة واحدة فقط.

وتسبّبت الفوضى في تأخير الرحلة لما يقرب من ثلاث ساعات. وعادةً لا يُسمح للركاب بالنزول بعد الصعود إلى الطائرة، لكن الطيار استهجَن الوضع ووصفه بأنه "غير مسبوق"، فسمح بالاستثناء.

أخبار ذات علاقة طفل يسافر مختبئا داخل عجلات الطائرة من كابول إلى دلهي

وسُمع القبطان يتحدث عبر مكبر الصوت قائلاً: "سيداتي وسادتي، هنا الكابتن. نظرًا للظروف غير المسبوقة المتعلقة بهذه المسألة، نعلم أن بعض الركاب قد لا يرغبون في السفر معنا، وهذا أمر مفهوم. كل ما نطلبه من الذين لا يرغبون في الاستمرار في الرحلة، هو النزول من الطائرة".