حريق واسع في ورشة صناعية شمال شرقي ايران‎

اندلع، ظهر اليوم الجمعة، حريق واسع في ورشة لصناعة الأخشاب والأثاث على مدخل مدينة مشهد شمال شرقي إيران، ما أسفر عن مقتل شخص من قوات الدفاع المدني وفقدان آخر.

وأوضح آتشباد حسين صالح، معاون عمليات منظمة الإطفاء في مشهد، أن بلاغاً ورد عند الساعة 11:10 صباحاً إلى مركز القيادة 125 أفاد بنشوب الحريق، فتم فورا إرسال نحو 50 رجل إطفاء من عدة محطات إلى موقع الحادث.

وأضاف حسين صالح في تصريح لوكالة "مهر" الرسمية أن الفرق ما زالت تبذل جهوداً كبيرة للسيطرة على ألسنة اللهب.

وأعلن مدير عام منظمة الإطفاء في مشهد، حميد رضا كافي‌ نيا، مقتل أحد رجال الإطفاء أثناء مشاركته في عمليات إخماد النيران وفقدان شخص آخر .

أخبار ذات علاقة حريق ضخم يدمر بلدة تاريخية في كاليفورنيا (فيديو)

وأكد أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق، فيما ستُعلن المعلومات التفصيلية لاحقاً.