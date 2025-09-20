خلال استحمامها.. سائحة تكشف تعرضها للسطو من زوجها المصري (صور)

كشفت سائحة أجنبية تُدعى سارة لويس عن تعرضها للنصب على يد شاب مصري، تزوجته قبل أشهر، متهمة إياه بسرقة أموالها وسيارتها.

وروت سارة، عبر حسابها في "فيسبوك"، تفاصيل سرقتها في مصر، قائلة إنها التقت بشاب من طنطا في فندق كانت تقيم فيه بالغردقة.

وأوضحت السائحة الأجنبية أن الشاب المصري بدأ يتقرب منها وتعرف عليها قبل أن يعقد قرانه عليها الشهر الماضي أثناء وجودهما في القاهرة.

وذكرت أنها فوجئت بعد فترة قصيرة من الزواج بسرقة 10 آلاف جنيه إسترليني من أموالها إضافة إلى سيارتها، قبل أن يختفي زوجها عن الأنظار.

ولفتت إلى أنها حاولت البحث عنه مرارًا، قبل أن تكتشف أن المحتال كان موظفاً في ذات الفندق الذي تعرفت عليه فيه، بحسب إدارة الفندق.

وأكدت أنه تم إبلاغها أن الشاب المذكور "مشهور بأعمال النصب والسرقة"، مما دفعها إلى تحرير محاضر رسمية في قسم شرطة الغردقة.

وحذّرت السائحة الأجنبية عبر منشوراتها على "فيسبوك" من التعامل مع زوجها السابق، واصفة إياه بأنه "سيئ السمعة وسلوكه غير أخلاقي".