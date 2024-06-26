باسم مغنية لـ"إرم نيوز": ليس من الضروري أن تحمل الدارما رسائل واضحة

كشف الممثل اللبناني باسم مغنية في حديث خاص لـ"إرم نيوز" أسباب غيابه عن الحضور بأعمال فنية لعامين، موضحًا أن الأمر قرار شخصي رغبة في الراحة، ونوه إلى أن العروض المقدمة له خلال العامين الماضيين لم تقنعه بتبديل وجة نظره.

في البداية، ما العوامل التي جذبتك للمشاركة بمسلسل "البيت الملعون" المُرتقب عرضه قريبًا؟

الكثير من العوامل جذبتني للمشاركة بهذا العمل، حيث نوعية المسلسل غير المُنتشرة في الوقت الحالي، كذلك طبيعة العمل المختلفة إذ تدور الأحداث خلال فترة السبعينيات من القرن الماضي ضمن دراما اجتماعية تشويقية ورعب، هذا بالإضافة إلى وقوفي أمام نجمة كبيرة مثل هدى حسين.

ما الرسائل الفنية التي يتضمنها مسلسل "البيت الملعون"؟

الدراما ليس من الضروري أن تحمل رسائل واضحة، بل هي للمتعة والترفيه، وأن يعيش الجمهور لحظات جيدة مع مشاهدة أحداث منطقية تشبه الواقع المَعيش، بمعنى ألا تكون الدراما فانتازيا ومنفصلة عن الواقع، ومسلسل "البيت الملعون" له قصة تدور خلال حقبة السبعينيات حيث سيشاهد الجمهور الكثير من التفاصيل حول هذه الحقبة التي تم تنفيذها بأفضل شكل ممكن من حيث الديكورات والتقنيات المستخدمة.