مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي

قررت محكمة الجنايات في مصر، الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، الذي قُتل داخل مسكنه في مصر، إلى جلسة 6 آذار/ مارس المقبل، لاستعداد هيئة الدفاع للمرافعة.

وأمرت المحكمة الباحث الاجتماعي بإعداد تقرير عن المتهمين الثاني والرابع، كونهما تحت السن القانوني، حيث حضر المتهمون صباح الأحد إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، كما حضرت أسرتا المتهمين الثاني والرابع اللذين بدا عليهما الحزن والقلق.