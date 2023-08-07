عودة قرط ضاع في البحر 23 عاماً إلى صاحبه

قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عاما، عاد إلى صاحبه، قد يبدو هذا الحديث ضربا من الخيال غير أنه حقيقة واقعة.

بدأت القصة عندما عثر صياد هولندي على قرط هينك كويبر الذي اشتراه عام 1985 ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها وأضاعه أثناء الصيد عام 2000.

ويعود الفضل بالعثور على هذا القرط للصياد المتدرب نوان شرويفرز، ولذي يعمل على سفينة لصيد محار في زيلند، وفق "The Times".