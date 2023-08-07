عودة قرط ضاع في البحر 23 عاماً إلى صاحبه
قرط ذهبي ضاع في البحر قبل 23 عاما، عاد إلى صاحبه، قد يبدو هذا الحديث ضربا من الخيال غير أنه حقيقة واقعة.
بدأت القصة عندما عثر صياد هولندي على قرط هينك كويبر الذي اشتراه عام 1985 ونقش عليه رقم السفينة التي كان يعمل عليها وأضاعه أثناء الصيد عام 2000.
ويعود الفضل بالعثور على هذا القرط للصياد المتدرب نوان شرويفرز، ولذي يعمل على سفينة لصيد محار في زيلند، وفق "The Times".
ويروي نوان تفاصيل عثوره على القرط بعد أن رأى شيئا يلمع في صمام تصريف المياه من السفينة أثناء تنظيفها.
وقال نوان: "كنت أتفقد السفينة حين انتهينا من الصيد وأنظف كل شيء بخرطوم المياه حين رأيته".
ويضيف نوان "أدرك الطاقم في الحال أن القرط يخص صيادا، ونشر ربان السفينة روبرت مول صورة له على "فيسبوك" وقال: "كان حرفا WR والرقم 7 ظاهرين". وما إن نشرت صورة القرط حتى شاهدها شقيق كويبر الذي أبلغه بأمره.
كويبر أعرب عن سعادته مبديا استغرابه من بعد أن أعيد القرط إليه وقال"هذا يفوق الخيال، بحثت عنه في السفينة، وفي المنزل، إذا سقط في البحر فيستحيل العثور عليه مرة أخرى".