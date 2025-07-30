شنغهاي تُجلي مئات الآلاف تحسباً لإعصار" كو ماي"

أعلنت السلطات في مدينة شنغهاي الصينية إجلاء نحو 283 ألف شخص، مع اقتراب الإعصار "كو ماي" الذي يصاحبه هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي.

وقالت محطة "سي سي تي في" إن عمليات الإجلاء نُفذت بين مساء الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي، في إطار الاستعدادات لمواجهة تأثيرات الإعصار.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، رفع مرصد الأرصاد الجوية المركزي في شنغهاي مستوى التحذير من الإعصار من الأصفر إلى البرتقالي، وهو ثاني أعلى مستوى في نظام التحذير من الكوارث الطبيعية.

وكان الإعصار قد ضرب اليابسة فجر الأربعاء عند الساعة 04:32 بالتوقيت المحلي (20:30 ت.غ الثلاثاء)، في إقليم جيجيانغ الواقع جنوب شنغهاي، ومن المتوقع أن يصل إلى المدينة مساء اليوم.

وبثت وسائل الإعلام المحلية لقطات حية من الساحل الصيني تُظهر أمواجًا عاتية تضرب الشواطئ، فيما رُصد مواطنون في مدينة نينغبو يسيرون في شوارع غمرتها المياه حتى مستوى الكاحل.

وفي سياق متصل، أصدرت الصين تحذيرا من احتمال حدوث تسونامي في عدة مناطق ساحلية، بعد زلزال قوي بلغت قوته 8.8 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، قبل أن يتم لاحقا رفع التحذير.