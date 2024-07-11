زوج عراقي يحاول التخلص من زوجته وأطفالها حرقاً

أقدم زوج عراقي على محاولة قتل زوجته وأطفالها الخمسة بعد ممارسة العنف الأسري بحقها من جانب زوجها.

وكشفت وزارة الداخلية العراقية أن قواتها الأمنية استجابت لمناشدة قدمتها مواطنة من كركوك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقالت الزوجة إنها طلبت الحماية لها ولأطفالها بعدما أقدم زوجها على سكب الوقود عليهم وحاول حرقهم.

وبحسب بيان الداخلية، انتقلت على الفور مفارز قسم حماية الأسرة والطفل، وقسم الشرطة المجتمعية ضمن قيادة شرطة كركوك إلى المستشفى.

وأفاد البيان بأنه تم تسجيل شكوى بحق الزوج المعتدي وعرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق وتوفير الحماية الكاملة للعائلة حفاظاً على حياة الأطفال والزوجة من التعنيف.