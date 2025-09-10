بعد دخوله المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان صالح أوقروت

أثارت الحالة الصحية للفنان الجزائري ونجم الكوميديا صالح أوقروت موجة من القلق في الأوساط الفنية والثقافية، بما فيها جمهوره العريض، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبحسب صحف محلية، يرقد الفنان أوقروت حاليًا في المستشفى العسكري الجامعي "الرائد السعيد آيت مسعودان" بمدينة سطاوالي في العاصمة الجزائر، حيث يُعاني مضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بالسرطان منذ نحو أربعة أعوام.

وأكدت مصادر طبية أن الحالة الصحية للفنان شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، مع ترجيحات بإمكانية مغادرته المستشفى مطلع الأسبوع المقبل، إذا استمر الاستقرار في وضعه الصحي.

وزار وزير الثقافة الجزائري، زهير بللو، الفنان أوقروت في المستشفى، للاطمئنان على حالته، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم الدعم والرعاية الطبية اللازمة له.

يُذكر أن الفنان صالح أوقروت أُصيب بمرض السرطان في مايو 2021، فقد تم اكتشاف ثلاثة أورام سرطانية، ما استدعى سفره إلى فرنسا لتلقي العلاج، في رحلة استمرت نحو عامين، قبل أن يعود إلى أرض الوطن في عام 2023 لمواصلة مراحل العلاج داخل الجزائر، وفق وسائل إعلام جزائرية.

ويُعد الفنان صالح أوقروت واحدًا من أبرز نجوم الكوميديا في الجزائر، إذ بدأ مساره الفني على خشبة المسرح في ثمانينيات القرن الماضي، وتُعد شخصية "السلطان عاشور"، التي قدمها في المسلسل التلفزيوني الذي يحمل الاسم ذاته، من أبرز أدواره التمثيلية في السنوات الأخيرة وارتبط بها الجمهور الجزائري.