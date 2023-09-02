"مجروحين".. وفاة الفنان العراقي ياس خضر

وقالت النقابة إن الفنان الراحل لحن له في التسعينيات طالب القرة غولي (البنفسج) من كلمات الشاعر مظفر النواب، وأتت أغنية (مرينا بيكم حمد) للشاعر النواب أيضا ثم إعزاز للشاعر زامل سعيد فتاح صاحب الوصف الكبير عندما يقول: (إعزاز عدنا ومنهو ينكر رمش عينه ويا هو أكرب من جفن للعين لينه).. وكان أداء ياس خضر في هذه الأغنية أداء متميزا.

ويظل ياس ينتقل من ملحن إلى آخر ليكون أداء حنجرته فيقدم أغنية (ولو تزعل) ثم إلى الموسيقي نامق أديب القليل الإنتاج ليعملا لحن (تايبين)، التي انتشرت سريعا لتصبح على كل لسان، ثم يعود بعدها لأحضان القرة غولي الموسيقية لتكون (جذاب) لحن الموسم بعدما أدتها المطربة مائدة نزهت ولم تلق تذوقا جماهيريا، ويمضي مشوار ياس خضر مع رحلاته وصولا إلى بقاع بعيدة عن العراق، إذ وجود الجاليات العربية والعراقية في لندن وأستراليا وأميركا بعد أن صار له جمهور كبير ومحبون في كل دول الخليج العربي.

ومن أبرز أغاني ياس خضر "مجروحين"، "الدنيا ما تسوى زعل"، "ما ودعوني"، "غصبا على الروح"، "مغربين"، "على شط الفرات"، "يا حسافة".

بدأ ياس خضر حياتَه قاطعَ تذاكر في مستشفى أبو صخير بالنجف، وتحول إلى نجم للغناء العراقي وأحد سفرائه المعتمدين في العالم والوطن العربي حتى بات علامة مضيئة في سماء العراق.

الجدير بالذكر أن الفن العراقي شهد يوماً حزيناً، حيث جاءت وفاة ياس خضر بعد نحو يوم من وفاة الشاعر البارز كريم العراقي.