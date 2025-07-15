وفاة رجل بنوبة قلبية أثناء السباحة في تركيا.. وتحذيرات من موجات الحر

لقي رجل أربعيني مصرعه، بعدما داهمته نوبة قلبية بينما كان يسبح في بحيرة هزر بولاية "إيلازيغ" شرق تركيا.

وكان مصطفى نجار يسبح مع أفراد عائلته في بحيرة "هازار"، عندما انتبه المحيطون به؛ لأنه يعاني من ألم وبدأ يفقد القدرة على التنفس والحركة داخل المياه.

وقالت وسائل إعلام تركية، إن المحيطين بالرجل البالغ من العمر 49 عاماً، سحبوه من الماء نحو الشاطئ، قبل أن يطلبوا الإسعاف للمكان.

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ونقلت سيارة الإسعاف مصطفى نجار، وهو أب لثلاثة أطفال، إلى المستشفى، لكنه سرعان ما توفي متأثراً بأزمة قلبية وفق تشخيص الفريق الطبي الذي عالجه.

ولم تتضح جنسية الرجل، وما إذا كان سورياً من اللاجئين المقيمين في تركيا، لكنه كان يقيم في ولاية "ملاطية" القريبة، وقدم مع عائلته للسباحة قبل أن يلقى حتفه.

وتحذر الجهات الصحية حول العالم من مخاطر السباحة في أوقات موجات الحر الشديدة، حيث تزداد احتمالية الإصابة بنوبات قلبية وجلطات، خاصة لدى كبار السن ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة. وينصح الخبراء باتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب المجهود البدني الشاق في درجات حرارة مرتفعة للحفاظ على سلامة القلب.



