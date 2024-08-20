كشفت وزارة الداخلية في مصر حقيقة منشور تم تداوله آلاف المرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتعرض فتاة للضرب المبرح على يد والدها وشقيقها.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجاري تبلّغ قسم شرطة المقطم في مديرية أمن القاهرة من طالبة - مقيمة بدائرة القسم، وبصحبتها تقرير طبي منسوب صدوره لأحد المستشفيات، يفيد بإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

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وأضافت الداخلية أن الفتاة أكدت تضررها من والدها وشقيقها المقيمين في العنوان ذاته، لقيامهما بالتعدي عليها بالضرب المبرح وحلق أجزاء من شعرها لاعتراضهما على تصرفاتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الوالد ونجله، وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.