شبه لا يصدق.. تفاعل لافت مع فيديو لشقيق الفنان الراحل محمد قنوع

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع مقطع فيديو يبرز تشابها مذهلا في الشكل بين الفنان السوري الراحل محمد قنوع وشقيقه الأكبر الذي يمتلك أحد المطاعم في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ونشر أحد الإعلاميين مقطعا مصورا يوثق زيارته لمطعم "أبو فيصل قنوع" الذي يمتلكه "يحيى" شقيق الفنان الراحل، والذي شكلت وفاته المفاجئة عن عمر 49 عاما صدمة كبرى العام الماضي.

ووصف متابعون التشابه بين الشقيقين بأنه "قوي" و"نادر" وكأنهما توأم.

وأثنى معلقون على وفاء "أبو فيصل" لشقيقه الراحل من خلال وضع صورة كبيرة له في مدخل المطعم، كما يوضح الفيديو.

وتوفي محمد قنوع في أبريل 2023 بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، وشكلت وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني بعد مشاركته في عدد من الأعمال منها: "مربى العز"، و"زقاق الجن"، و"العربجي"، والجزء الثالث من "حارة القبة".

كما كان حاضرًا في موسم رمضان 2024 بشخصية "مياس"، التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "مال القبان"، إذ كان قد صوّر مشاهده فيه قبل وفاته المفاجئة.