logo
منوعات

شبه لا يصدق.. تفاعل لافت مع فيديو لشقيق الفنان الراحل محمد قنوع

شبه لا يصدق.. تفاعل لافت مع فيديو لشقيق الفنان الراحل محمد قنوع
الفنان السوري الراحل محمد قنوعالمصدر: متداولة
محمد بركة
محمد بركة
04 يوليو 2024، 5:31 م

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل لافت مع مقطع فيديو يبرز تشابها مذهلا في الشكل بين الفنان السوري الراحل محمد قنوع وشقيقه الأكبر الذي يمتلك أحد المطاعم في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة. 

ونشر أحد الإعلاميين مقطعا مصورا يوثق زيارته لمطعم "أبو فيصل قنوع" الذي يمتلكه "يحيى" شقيق الفنان الراحل، والذي شكلت وفاته المفاجئة عن عمر 49 عاما صدمة كبرى العام الماضي. 

ووصف متابعون التشابه بين الشقيقين بأنه "قوي" و"نادر" وكأنهما توأم.

 

 

وأثنى معلقون على وفاء "أبو فيصل" لشقيقه الراحل من خلال وضع صورة كبيرة له في مدخل المطعم، كما يوضح الفيديو.

 وتوفي محمد قنوع في أبريل 2023 بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب، وشكلت وفاته صدمة كبيرة في الوسط الفني بعد مشاركته في عدد من الأعمال منها: "مربى العز"، و"زقاق الجن"، و"العربجي"، والجزء الثالث من "حارة القبة".

كما كان حاضرًا في موسم رمضان 2024 بشخصية "مياس"، التي قدمها ضمن أحداث مسلسل "مال القبان"، إذ كان قد صوّر مشاهده فيه قبل وفاته المفاجئة.

 

مصرالدراما السورية

أخبار ذات صلة

السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات
السعودية تمنح الجنسية لعلماء وباحثين ومبتكرين في عدة مجالات
مركز أبحاث سعودي يشهد ولادة أول توأم لحيوان الوشق (صور)
مركز أبحاث سعودي يشهد ولادة أول توأم لحيوان الوشق (صور)
محرقة جثث ومغسلة ملابس.. أماكن غير عادية للاقتراع في بريطانيا (صور)
محرقة جثث ومغسلة ملابس.. أماكن غير عادية للاقتراع في بريطانيا (صور)
حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان "تيميتار" في المغرب
حمزة نمرة وفايا يونان يفتتحان مهرجان "تيميتار" في المغرب
logo
تابعونا على
من نحن
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC