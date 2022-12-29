صحيفة: كيت ميدلتون أنفقت 211 ألف دولار على ملابسها في 2022

وشهد هذا العام زيادة في حجم الإنفاقات، بسبب عودة الارتباطات الملكية للعائلة المالكة بشكل منتظم وانخراطها في مجموعة من الجولات الخارجية، بعد عامين من التوقف بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وفقا للصحيفة.

وارتدت ميدلتون، في عدة مناسبات هذا العام، ملابس من ماركات شهيرة، مثل "زارا" و"مانجو" و"هوبز"، فيما أعادت أيضًا ارتداء بعض القطع القديمة.

كما اعتمدت على الاستئجار لأول مرة، حيث ارتداء قطعة من ماركة "Hurr" خلال حفل توزيع جوائز "إيرث شوت" في بوسطن.

وارتدت ميدلتون أغلى قطعة ملابس في عام 2022، عندما حضرت العرض الأول لفيلم Top Gun، حيث ارتدت فستانا أسود بقيمة 2000 جنيه إسترليني مع مجوهرات تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه إسترليني.