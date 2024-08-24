أصيب بائع شاورما في مدينة أورفا جنوب شرقي تركيا، برصاصة في منطقة الرأس أمام زبائنه في المطعم ومتابعي بث مباشر كان مفتوحًا على تطبيق "تيك توك".

وكان "إسماعيل أجما" يعد طلبات زبائنه، مساء يوم أمس الجمعة، عندما صرخ فجأة ووضع يده حول رأسه، قبل أن يسقط أرضاً بالتزامن مع سماع صوت إطلاق نار.

وتجمع الزبائن حول البائع الشاب، وسط ذهول من سقوطه المفاجئ، بينما ظل هاتفه النقال مثبتاً ومواصلاً البث المباشر.

ونقلت سيارة إسعاف، الشاب المصاب إلى المستشفى، دون أن تتضح بعد درجة خطورة إصابته، فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها للوصول إلى المسؤول عن إطلاق الرصاص.

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وقالت وسائل إعلام محلية، إن بائع الشاورما أصيب برصاصة من سيارة عابرة.

وتناقل مدونو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، مقطع الفيديو على نطاق واسع، وسط سيل من عبارات التعاطف مع بائع الشاورما.