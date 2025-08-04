محمد رمضان يهين مهندس الصوت أمام الجمهور (فيديو)

صدم المغني المصري محمد رمضان جمهور إحدى حفلاته الغنائية، بعدما فاجأهم بانفعاله على مهندس الصوت، موجهًا له إهانات حادة وقاسية، حسب وصف البعض.

وانتشر مقطع فيديو بشكل واسع، خلال الساعات الأخيرة، يظهر فيه رمضان منفعلًا بسبب انقطاع الصوت، متهمًا المهندس المختص بتعمد قطع الصوت لتخريب حفله.

وتوجّه رمضان نحو المختص الذي كان جالسًا على المسرح للإشراف على الصوت حسب طبيعة عمله، وبدأ بالصراخ عليه بطريقة مهينة وسط صدمة الأخير واستغراب الجمهور.

وتحدث رمضان بكلام غير مفهوم بحسب الكثيرين متهمًا الشاب بتعمد قطع الصوت لتخريب الحفل، متحدثًا عن مؤامرة رتب لها طرف لم يكشف عنه.

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وانقسمت ردود الفعل بين من رأى في ذلك محاولة من رمضان لسرقة الترند مجددًا بعدما سيطر عليه لأيام موضوع البلوغرز، وبين من رآه نرجسية مفرطة، وبين من اعتبره محاولة لتبييض صفحته بعد فضيحة حفله الذي شهد مصرع أحد عمال الألعاب النارية نتيجة انفجار أحد الأجهزة.