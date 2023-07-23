الكويت.. ارتفاع حالات الاعتداء على الأطباء.. والسبب "الإجازات"

وبينت الجمعية وفقًا لصحيفة "الرأي" الكويتية أن 25% من مراجعي المستوصفات هم من طالبي الإجازات المرضية.

وأسوة بكثير من الدول المتقدمة طالبت الجمعية مجلس الخدمة المدنية بدعم مقترح وزارة الصحة السماح بمنح الإجازات المرضية «إلكترونيًّا».

وأوضحت أن الإجازات المرضية أصبحت حملًا ثقيلًا على كاهل الطبيب والمنظومة الصحية، مع التأكيد أنها حق مكتسب للمواطن.

وشددت الجمعية على أن منح الإجازات الطبية «إلكترونيًّا» سيخفف الحمل على المنظومة الصحية في الرعاية الأولية ويوقف هدر موارد وزارة الصحة.