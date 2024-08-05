أتمَّ طيار سعودي، رحلة حول العالم، بطائرته الخاصة، استغرقت 27 يوماً، مرَّ خلالها فوق الكثير من الدول، وحطَّ في عشرات المطارات والمدن، مكرراً رحلة سابقة له على دراجة نارية.

ووصل الطيار مشعل بن فهد السديري، إلى مطار الثمامة، في الرياض، وهو المطار الذي انطلق منه في رحلته العالمية يوم 9 يوليو/تموز الماضي نحو الدمام ومن ثم مسقط، ومن ثم باقي مسار الرحلة الطويلة من الشرق إلى الغرب حول الأرض.

ووجد الطيار المغامر أعضاء نادي الطيران السعودي في انتظاره بمطار الثمامة احتفاءً بإنجاز الرحلة الطويلة حول الأرض بطائرته، وهي من طراز "دايموند DA42"".

واستغرقت رحلة السديري أكثر من مئة ساعة طيران، مقسمة على 31 رحلة طيران، تفصل بين كل منها ساعات استراحة قبل مواصلة التحليق نحو مطار جديد.

ووثق السديري مسار رحلته بالعديد من الصور والمخططات التوضيحية ومقاطع الفيديو التي يصورها في المطارات التي يحط فيها بطائرته.

والسديري رحالة ومغامر معروف في المملكة منذ أن دار العالم قبل نحو عشر سنوات في رحلة طويلة على متن دراجته النارية، والتي انتهت بإصدار كتابين عن تفاصيل تلك المغامرة.

وفي العام 2018، بدأ السديري التدريب على الطيران، قبل أن يحصل على رخصة الطيران عام 2021، ويبدأ برحلات محلية أو دولية بطائرته الخاصة، ليتوج خبرته بجولة حول العالم.