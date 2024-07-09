كويتي متهم بقتل زوجته في السعودية يكشف تفاصيل "صادمة"

كشفت التحقيقات الأولية مع مواطن كويتي متهم بالمسؤولية عن وفاة زوجته، التي قضت في ظروف غامضة، عن معلومات صادمة، بينها أنه تركها في منطقة صحراوية نائية، وغادر المكان بسيارته.

وقالت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، إن الزوج الموقوف أبلغ المحققين أنه لم يقتل زوجته، ولكنه تركها في بر "أبو حدرية"، وهي منطقة سعودية قريبة من الحدود الكويتية، وتشتهر بارتفاع درجة الحرارة.

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وأمرت النيابة العامة الكويتية باستمرار حبس الزوج على ذمة التحقيق، في حين أكدت أسرته أنه يعاني أمراضا نفسية، ويعالج في مستشفى الطب النفسي.

وشهد، اليوم الثلاثاء، تكشّف كثير من المعلومات عن الحادثة الغامضة التي بدأت برحلة الزوجين إلى البحرين بصحبة ابنهما، قبل أن تفاجأ عائلة الزوجة قبل نحو ثلاثة أيام بعودة زوج ابنتهم وابنها فقط، وسط إنكار الزوج معرفته المكان الدقيق لزوجته بعد اختفائها في السعودية.

في حين كشفت الشرطة السعودية، في وقتٍ سابق من اليوم الثلاثاء، العثور على جثة الزوجة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، إحدى أكثر مناطق الخليج العربي ارتفاعاً في درجات الحرارة.

وكان أشقاء الزوجة قدموا بلاغاً لدى الشرطة، لتكشف التحقيقات الأولية أن الزوج، الذي بدا بحالة "غير طبيعية"، ترك زوجته في السعودية خلال طريق العودة، مستغلاً وجودها في دورة المياه، كما قال في بداية توقيفه.

وأعلنت وزارة الداخلية في الكويت، اليوم الثلاثاء، تنسيقها مع نظيرتها السعودية لفك لغز الجريمة الغامضة.