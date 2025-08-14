في ذكرى وفاتها.. شويكار "البسكويتة" التي غزا حبها قلوب المصريين

تحل اليوم، 14 أغسطس، ذكرى رحيل الفنانة المصرية شويكار، إحدى أيقونات السينما والمسرح المصري، التي تركت بصمة فنية لا تُنسى، بفضل مشوارها الحافل بالأعمال المميزة وشخصيتها الفريدة التي جمعت بين الرقي والجاذبية وخفة الظل.

عرفها الجمهور بجمالها الطبيعي اللافت، الذي جعل البعض يظنها أجنبية الأصول، لكنها كانت مصرية القلب والهوى. وامتلكت شويكار طاقة فنية مرحة وحضورًا محببًا على الشاشة، مما جعلها من أبرز نجمات جيلها، سواء في الكوميديا أو الأدوار الجادة.

ولدت شويكار في أواخر الثلاثينات لعائلة ثرية تعود أصولها لتركيا، ودرست اللغة الفرنسية في كلية الآداب، وأصر أهلها على زواجها في عمر صغير، فارتبطت وبعد عامين فقط توفي زوجها بشكل مفاجىء بعد إنجابها ابنتهما منة الله.

أخبار ذات علاقة وصية الفنانة المصرية شويكار الأخيرة قبل رحيلها.. وهذا آخر ظهور لها

وواجهت شويكار الحياة مبكرا كأم لا يتجاوز عمرها الـ20 عاما، وبدأت العمل في شركة بترول حتى تعتمد على نفسها وتنفق على ابنتها، وبالصدفة التقت بالفنان محمود السباع الذى عرض عليها العمل بالمسرح في فرقة أنصار التمثيل فوافقت وتركت عملها في شركة البترول، لتدخل عالم الفن.

وبعد هذه التجربة رشحها الفنان عبد المنعم مدبولي كوجه جديد في مسرحية "السكرتير الفني"، لكن الفنان فؤاد المهندس رفضها في بداية الأمر لاعتقاده أنها لا تصلح للأعمال الكوميدية، لكن مدبولي أصر على وجودها واستطاعت أن تثبت موهبتها الفنيه.

ثم كررت شويكار التعاون مع المهندس في مسرحية "أنا وهو وهي"، وفي هذا العمل تحديدا ظهرت شرارة الحب بينهما، وخلال العرض المسرحي على خشبة المسرح فاجأها بطلب الزواج، حيث قال لها "تتجوزيني يا بسكويتة؟".

وشهد مشور شويكار الفني ثنائية مميزة مع فؤاد المهندس، حيث قدما معا "اعترافات زوج"، "اقتلني من فضلك"، "إجازة بالعافية"، "غرام في أغسطس"، "أخطر رجل في العالم"، "مراتي مجنونة مجنونة"، "مطاردة غرامية"، "أشجع رجل في العالم"، "شنبو في المصيدة"، "أرض النفاق"، "العتبة جزاز" وغيرها من الأعمال المميزة.

وعلى الرغم من قصة الحب الكبيرة التي جمعتهما والتي استمرت لمدة 20 عاما، لكنهما انفصلا دون الكشف عن أي أسباب تتعلق بالقرار، وعلى الرغم من انتهاء حياتهما كزوجين لكنهما حافظا على الصداقة والاحترام المتبادل بينهما، واستمر التعاون بينهما في عدد من الأعمال الفنية.

وبعد مشوار فني طويل قررت شويكار اعتزال الفن نهائيا واستقرت فى منزلها لتنعم بأيامها الأخيرة في راحة وهدوء، حيث لم يعجبها مستوى الأدوار التي كانت تعرض عليها، ثم رحلت في 14 أغسطس 2020 عن 82 عاما، تاركة وصية بألا يقام لها عزاء مكتفية بمراسم الجنازة فقط.