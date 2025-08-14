أحدهما "النويلاتي".. رشا شربتجي تشارك بمسلسلين في رمضان المقبل

تتّجه الأنظار نحو المخرجة رشا شربتجي، مع اقتراب العدّ التنازلي لانطلاق تصوير المسلسل السوري الجديد "النويلاتي"، التي تضع بصمتها الإخراجية في هذا العمل تحت إشرافها الفني، فيما يُسند الإخراج الفعلي لشقيقها يزن شربتجي، في خطوة تحمل أبعادًا فنية وعائلية لافتة.

ويأتي هذا العمل المرتقب في وقتٍ تشهد فيه الساحة الدرامية السورية تحولات متسارعة، لا سيّما بعد خروج مسلسل "مطبخ المدينة" من دوامة الأزمات الإنتاجية التي أحاطت به منذ العام الماضي.

وتولّت رشا إخراج العمل بعد عودته إلى الحياة مجددًا، وإعلان انضمام الممثل مكسيم خليل إلى بطولته، ما أعاد تسليط الضوء على المشروع ورفَع من سقف التوقعات بشأنه.

ويبدو أن رشا شربتجي تستعدّ لخوض موسم دراما رمضان 2026 وهي تحمل على عاتقها تحدّيَين متوازيين، بعملين دراميين دفعةً واحدة، في محاولة واضحة لاستعادة الزخم الفني الذي فتر في رمضان 2025.

وكانت المخرجة السورية قد حضرت في رمضان الماضي بمسلسل "نسمات أيلول"، الذي لم يُحقّق الصدى الجماهيري المعتاد الذي لازم أعمالها السابقة.

ويُعد مسلسل "النويلاتي" التعاون الثاني بين الأخوين رشا ويزن هشام شربتجي، بعد أن تشاركا سابقًا في مهمة الإخراج لمسلسل "نسمات أيلول" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025 الجاري.

وفي العمل الجديد، تتولى رشا الإشراف العام على الإخراج، فيما يستقل شقيقها يزن بالقيادة الإخراجية، ما يعكس تنسيقًا جديدًا بينهما يفتح آفاقًا مختلفة في الرؤية الفنية للمسلسل.

ووفق وسائل إعلام سورية، فإن عمليات التحضير لمسلسل "النويلاتي" على مشارف الانتهاء، تمهيدًا لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد أن تمّ الاستقرار على معاينة أماكن التصوير المحتملة، التي من المتوقع أن تضفي على العمل أجواءً واقعية تتماهى مع أجواء البيئة الشامية التي تتناولها القصة الدرامية.