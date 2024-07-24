ظهرت المذيعة أوبرا وينفري، 70 عاماً، مؤخراً بصورة مختلفة فاجأت فيها متابعيها بعد خسارة الكثير من الوزن في رحلة طويلة وقاسية، كشفت عنها في لقاء سابق في برنامج "The Tonight Show" مع جوني كارسون

وشوهدت أوبرا التي اعترفت مؤخرًا باستخدام أدوية إنقاص الوزن، وهي تتدرب مع صديقتها في كاليفورنيا.

وعرضت أوبرا تحسنا لافتا في شكلها الرياضي أثناء وصولها إلى صالة الألعاب الرياضية، حيث كانت ترتدي ملابس رياضية أنيقة.

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وصدمت أوبرا معجبيها في نهاية العام الماضي باعترافها باستخدام أدوية إنقاص الوزن، بعد أن نفت في البداية تناولها هذه الأدوية.

ورغم دفاعها القوي عن اختيارها لمثل هذه الأدوية، انتقدت الذين حاولوا الكشف عن تفاصيل استخدامها.