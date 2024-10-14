مصر.. سقوط "الممرض المتحرش" بالمريضات

أحالت النيابة الإدارية بمحافظة المنيا، جنوب مصر، فني تمريض بقسم الطوارئ، بأحد المستشفيات للمحاكمة التأديبية العاجلة، إثر قيامه بالتحرش جنسيًّا بإحدى المريضات أثناء تلقيها الخدمة الطبية بالمستشفى.

وتلقت النيابة بلاغًا من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بديوان عام وزارة الصحة بمدينة "دير مواس" بشأن الواقعة، حيث استمعت النيابة لأقوال المجني عليها وشهادة والدها ونجلتها المرافقين لها يوم الواقعة، ولشهادة عددٍ من الأطباء والمسؤولين بالمستشفى.

وكشفت التحقيقات أن المتهم متورط في وقائع مشابهة وأن المجني عليها في الواقعة الأخيرة توجهت إلى المستشفى برفقة والدها وابنتها، لشعورها ببعض الآلام بجسدها، وعقب توقيع الكشف الطبي عليها من الطبيب المختص، توجهت لغرفة الملاحظة لتلقي العلاج الموصوف لها والذي يشمل "عقارًا دوائيًّا بطريق الحقن العضلي".

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وقام المتهم، الذي كان يعمل ليلًا، بكشف ملابسها عنها وطالت يداه أجزاء من جسدها، مستغلًّا قيامه بإعطائها الحقن الموصوفة لها، بشكل لا يتفق بما يلزم طبيًّا لإعطائها العلاج، ثم اصطحبها معه إلى غرفة الكشف بالقسم ذاته.

وأسدل الستار الفاصل بين الأسرّة، لينفرد بها ولا يتمكن أحد من رؤيته، وطلب منها الاستلقاء معاودًا اقترافه الجرم ذاته بحجة توقيع الكشف الطبي عليها رغم عدم اختصاصه بذلك، حتى نهرته المجني عليها وتركت مكان الكشف.

وكلفت النيابة الجهة الإدارية المختصة بإصدار ومتابعة تنفيذ تعليمات رسمية مستدامة تنظم تعامل مقدمي الخدمات الطبية بما يكفل توفير بيئة آمنة للمترددين والمترددات على المؤسسات العلاجية وفقًا للبروتوكولات والتعليمات الطبية المطبقة في هذا الصدد، حفاظًا على قدسية مهنة الطب وجهد القائمين عليها، مع محاسبة من يخرج عنها وفقًا للقانون تحقيقًا للردع العام والخاص.