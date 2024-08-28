اليمن.. "كارثة المحويت" تكشف عن أرقام صادمة

سقط 39 شخصا على الأقل ضحايا لانهيار حواجز مائية جراء الأمطار الغزيرة في محافظة المحويت شمالي اليمن.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في محافظة المحويت نقلا عن تقرير أولي إن "ضحايا كارثة السيول، والانهيارات الناتجة عن استمرار هطول الأمطار، وانفجار اثنين من السدود المائية على مناطق حورة وعزلة القبلة وعزلة همدان والمغاربة بمديرية ملخان، غربي محافظة المحويت بنحو 105كم، يتجاوز عددهم 39 شخصا أغلبهم ما زالوا في عداد المفقودين".

وأضافت الجمعية في بيان أن "السيول جرفت الضحايا إلى مناطق بعيدة، كون المنطقة جبلية وتطل على أغوار ومنحدرات عميقة".

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وأردفت: "فيما قُدّرت عدد المنازل السكنية المتضررة والمنهارة بأكثر من 200 منزل سكني، فضلا عن انقطاع كلي لطرقات السير، لا سيما في مناطق عزلة همدان، التي لا تزال شبه معزولة عن العالم، بسبب تساقطات الصخور والأتربة عليها والانجرافات التي سببتها السيول".

وتابع البيان: "كما تسببت السيول في طمر مساحات كبيرة وواسعة من المدرجات والأراضي الزراعية، وتدمير الكثير من المشاريع الخدمية والمائية وعبارات السيول، وجرف عدد من المحال التجارية والسيارات في منطقة سوق الولجة".

وأشار إلى أن "فرق الإنقاذ والاستجابة السريعة التابعة للجمعية، مستمرة في البحث عن المفقودين من الأهالي في تلك المناطق، وقد تمكنوا من انتشال عدد من جثث الضحايا".

وتشهد مناطق شمالي اليمن منذ ليل الثلاثاء أمطارا غزيرة تسببت بفيضانات عارمة وكارثة إنسانية جديدة، إلى جانب مصرع وفقدان العشرات.